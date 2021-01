Dwane Casey compte sur Killian Hayes pour ne pas déconnecter mentalement durant sa blessure

Killian Hayes doit faire face à son premier gros pépin depuis son arrivée en NBA. Le temps d’une chute sur le parquet de Milwaukee qui a causé sa blessure à la hanche, le meneur rookie est passé du tout au rien. D’un début de saison où il a été plongé dans le grand bain, au néant, avec un quotidien rythmé par le repos et la rééducation.

Même s’il n’est plus avec lui au quotidien, Dwane Casey espère que son protégé ne se déconnecte pas de la saison d’un point de vue mental durant sa convalescence.

« La principale chose qui me préoccupe, c’est de m’assurer qu’il reste connecté mentalement. Pour un jeune homme qui arrive en NBA, qui vit sa première saison et qui, tout d’un coup, se retrouve hors jeu à cause d’une blessure. Ça peut être traumatisant. Chaque fois que nous sommes là, il est très impliqué dans les entraînements et reste connecté. Le fait qu’il reste dans le coup mentalement est tout aussi important que son retour avec nous ».

Un coup dur pour continuer à grandir

La réévaluation de sa blessure, d’abord diagnostiquée comme une déchirure alors qu’il s’agissait en fait d’une subluxation, a permis à Killian Hayes d’éviter l’opération. Une première bonne nouvelle pour le camp des Pistons. « Je ne suis pas docteur, mais à chaque fois qu’on peut éviter de passer sur le billard, c’est toujours mieux. C’est comme si on avait esquivé une balle », ajoute Dwane Casey.

Killian Hayes va aussi pouvoir compter sur l’ensemble de la franchise pour le soutenir, son GM Troy Weaver ayant également émis le souhait de ne pas voir le « Frenchie » s’égarer durant ces prochaines semaines.

« Il doit s’assurer de prendre soin de son corps et de sa blessure. C’est le plus important, faire en sorte qu’il garde le bonne état d’esprit, et je suis sur qu’il le fera », a souligné Troy Weaver la semaine passée. « C’est pour ça qu’on croit en lui. Il a été un meneur rookie titulaire qui a essayé de trouver sa voie, avec du temps et des minutes pour l’aider à continuer de grandir. Et maintenant, le voilà privé de tout ça. Mais il est fait pour tout ça ».