Erik Spoelstra regrette d’avoir fait jouer Tyler Herro diminué pour éviter un report

Erik Spoelstra a avoué s’être un peu précipité la semaine passée en faisant le choix de mettre Tyler Herro, diminué par des douleurs au cou, sur la feuille de match lors des deux rencontres récemment disputées à Philadelphie.

Alors que les Floridiens étaient privés de nombreux joueurs en quarantaine, comme Avery Bradley, Jimmy Butler et Bam Adebayo, le Heat devait présenter huit joueurs aptes pour éviter un report. « C’est un dilemme entre la santé du joueur, sa sécurité, et la partie business », a résumé Andre Iguodala, vice-président du syndicat des joueurs.

Sans doute dans la précipitation, et convaincu que se retrouver à l’arrêt pour plusieurs jours n’allait pas aider son groupe en terme de rythme. Erik Spoelstra a donc pris la décision de faire jouer Tyler Herro, et pas qu’un peu, puisque l’arrière sophomore a disputé 39 minutes lors du premier match (perdu en prolongation), puis 32 minutes.

Une leçon à retenir pour la suite

Avec le recul, le coach floridien s’est toutefois interrogé sur le préjudice subi par son équipe, qui a non seulement perdu ses deux matchs, mais qui a peut-être aussi prolongé l’indisponibilité de son joueur, toujours incertain avant le deuxième acte face aux Raptors, ce soir.

« On ne peut pas dire que c’est la raison pour laquelle Tyler a manqué les matchs suivants. Mais clairement, ça n’a pas aidé qu’il ait dû jouer et jouer autant de minutes. On n’avait personne d’autre à ce moment là. S’il n’avait pas joué, nous n’aurions été que sept », a déclaré Erik Spoelstra.



Le Heat peut également s’interroger sur l’impact que pourront avoir ces deux revers en fin de saison face à un concurrent direct pour les playoffs, et en tirera peut-être les leçons sur la suite de l’exercice 2020/21.

« Avec le recul, sur la base de ce qu’on voit, on n’aurait probablement pas dû l’autoriser à jouer, ce qui nous aurait forcé à un report », a-t-il conclu.