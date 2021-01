Le Covid-19 s’est installé chez les Wizards

Plusieurs franchises sont durement touchées par le Covid-19, et pour certaines, cela signifie que les installations sont fermées et que les joueurs, non isolés, ne peuvent même pas s’entraîner.

À Washington, les cas positifs se multiplient, et lundi, le Washington Post a révélé la contamination de deux personnes supplémentaires, un joueur et un membre du staff. Au total, ils sont déjà sept à avoir contracté la maladie dans la franchise, et ce qui signifie du même coup qu’ils seront placés à l’isolement pour une durée comprise entre 10 et 14 jours ! Conséquence, leurs coéquipiers, cas contacts, ne peuvent toujours pas s’entraîner…

Mais le bout du tunnel est proche selon ESPN car l’équipe espère reprendre l’entraînement ce mercredi, soit neuf jours après l’annonce des premiers cas. Une condition : qu’il n’y ait pas de nouveaux malades mardi et mercredi.

Alors que l’équipe a perdu Thomas Bryant pour la saison et que Russell Westbrook soigne sa cuisse, les Wizards n’ont plus joué depuis le 11 janvier, et un succès face au Heat.

Dans la nuit, la NBA a décidé d’annuler un cinquième match de suite, celui prévu mercredi face aux Hornets. Si les Wizards parviennent à réunir au moins huit joueurs à l’entraînement, il n’est donc pas exclu que la rencontre face aux Bucks, programmée pour vendredi, ait lieu. Mais ça semble compromis.