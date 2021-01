Les Nets auraient préféré transférer Landry Shamet plutôt que Jarrett Allen

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Les Nets savaient qu’ils devaient payer le prix fort pour attirer James Harden. Mais selon ESPN, ils auraient bien aimé conserver Jarrett Allen, parti à Cleveland dans l’échange en triangle avec les Rockets et les Cavaliers.

Pour ce faire, Brooklyn a tenté de transférer Landry Shamet, en difficulté avec ses 5 points de moyenne à 30% de loin, afin de récupérer un premier tour de Draft qui aurait pu voyager à la place du pivot – qui tourne lui en double-double. Mais Brooklyn n’a pas trouvé preneur et a dû se résoudre à faire une croix sur son intérieur.

Finalement, Houston a donc reçu Victor Oladipo, arrivé d’Indiana, quatre premiers tours de Draft et quatre « swaps », ainsi que Dante Exum et Rodions Kurucs. Tandis que Jarrett Allen et Taurean Prince ont pris la direction de l’Ohio et que Caris LeVert a lui atterri dans l’Indiana.

Quant à Landry Shamet, il est toujours à Brooklyn, et il n’a joué que 11 minutes cette nuit face aux Bucks.