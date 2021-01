Les Blazers comptent sur leurs solutions de repli à l’intérieur, Enes Kanter et Harry Giles

Les blessures font partie de la vie d’un sportif de haut niveau. Cela dit, par leur cruelle récurrence, elles peuvent parfois briser non seulement des carrières mais également des équipes ambitieuses.

C’est le cas à Portland qui, depuis l’ère Bill Walton jusqu’à Arvydas Sabonis ou Sam Bowie, continue de subir une malédiction pour ses pivots. Outre Zach Collins, Jusuf Nurkic en est le dernier exemple, de nouveau blessé hier soir (au poignet droit) après avoir dû être éloigné des parquets pendant plus d’un an après une grosse blessure à la jambe gauche.

« On se sent mal pour quelqu’un comme lui qui doit à nouveau traverser ça », confirme Damian Lillard sur NBC Sports, « et surtout après avoir déjà surmonté plusieurs blessures ces dernières années. »

La saison NBA ne va pas s’arrêter pour autant et les Blazers vont donc devoir avancer sans leur pivot titulaire, alors même qu’il semblait enfin retrouver son rythme et son allant. Derrière Jusuf Nurkic, deux options assez claires ressortent : Enes Kanter et Harry Giles III.

« Heureusement, on a deux bonnes options », se console ainsi CJ McCollum. « Enes est un joueur qui a déjà fait ses preuves. Il est dans la ligue depuis un bon moment. On sait ce qu’on peut obtenir de lui. C’est un double-double ambulant et un gars qui est déjà familier de notre système. »

Harry, un ami qui veut du temps de jeu

Déjà recruté à Portland pour pallier l’absence de Jusuf Nurkic en février 2019, Enes Kanter avait donné pleine satisfaction avec 13 points et 8 rebonds en 22 minutes de moyenne. C’est même avec son apport et celui d’un groupe uni que Portland avait atteint la finale de conférence Ouest en playoffs.

« Enes a déjà été un élément important de notre équipe par le passé, et il va devoir assumer un rôle plus important », ajoute Damian Lillard, avant de préciser également. « Harry va devoir jouer davantage et on va peut-être faire un peu plus de « small ball ». On va proposer d’autres choses mais ça se fera collectivement. »

Cantonné au banc, des Kings puis des Blazers, depuis son entrée en NBA, Harry Giles va pour le coup avoir une belle chance de se montrer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme le veut le dicton…

« On verra quelle voie va choisir le coach mais je pense qu’Harry est quelqu’un qui bosse dur », reprend le meneur. « C’est un jeune joueur qui a énormément de talent. Il va avoir une énorme opportunité et je pense qu’il est prêt pour la saisir. Mentalement, je sais qu’il a une grande confiance en lui. Chaque matin quand j’arrive au centre d’entraînement, il est sur un des paniers à travailler son jeu, à suer. Je sais qu’il investit le temps, et pour beaucoup de joueurs dans la ligue, c’est difficile de garder ce niveau d’investissement quotidien au fur et à mesure de la saison quand on obtient pas de temps de jeu. Donc je pense que c’est le bon moment pour lui. »

En présaison, Harry Giles avait déjà montré de belles prédispositions avec deux sortie à 18 points et 14 rebonds, puis 19 points et 13 rebonds face à son ancienne équipe de Sacramento. « Il est très talentueux et athlétique, intelligent, et plus important encore, il travaille dur », reconnaît CJ McCollum. Après deux saisons sans relief dans la Ligue, l’ancien de Duke a une énorme carte à jouer.

« On va simplement s’asseoir et discuter avec Neil (Olshey, le GM) demain et on va voir quelles options on a », conclut Terry Stotts, ouvrant donc la porte à un possible recrutement.

Enes Kanter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 UTH 66 13 49.6 0.0 66.7 1.6 2.6 4.2 0.1 1.3 0.3 0.8 0.4 4.6 2012-13 UTH 70 15 54.4 100.0 79.5 1.9 2.4 4.3 0.4 1.7 0.4 1.4 0.5 7.2 2013-14 UTH 80 27 49.1 0.0 73.0 2.8 4.7 7.5 0.9 2.9 0.4 1.8 0.5 12.3 2014-15 * All Teams 75 29 51.9 35.6 78.2 3.7 5.3 9.0 0.7 2.5 0.5 1.9 0.4 15.5 2014-15 * UTH 49 27 49.1 31.7 78.8 3.0 4.8 7.8 0.5 2.3 0.5 1.9 0.3 13.8 2014-15 * OKC 26 31 56.6 75.0 77.6 5.0 6.0 11.0 1.1 2.9 0.5 2.0 0.5 18.7 2015-16 OKC 82 21 57.6 47.6 79.7 3.0 5.1 8.1 0.4 2.0 0.3 1.4 0.4 12.7 2016-17 OKC 72 21 54.5 13.2 78.6 2.7 4.0 6.7 0.9 2.1 0.4 1.7 0.5 14.4 2017-18 NYK 71 26 59.2 0.0 84.8 3.9 7.1 11.0 1.5 2.6 0.5 1.7 0.5 14.1 2018-19 * All Teams 67 25 54.9 29.4 78.7 3.8 6.0 9.8 1.7 2.5 0.5 1.8 0.4 13.7 2018-19 * NYK 44 26 53.6 31.8 81.4 3.9 6.6 10.5 1.9 2.4 0.4 1.8 0.4 14.0 2018-19 * POR 23 22 57.7 25.0 73.5 3.7 4.9 8.6 1.4 2.7 0.6 1.7 0.4 13.1 2019-20 BOS 58 17 57.2 14.3 70.7 2.8 4.6 7.4 1.0 1.7 0.4 1.0 0.7 8.1 2020-21 POR 10 19 68.1 0.0 78.3 3.6 5.7 9.3 0.4 1.9 0.5 0.9 0.3 11.2 Total 651 22 54.4 28.7 77.6 2.9 4.7 7.6 0.8 2.2 0.4 1.5 0.5 11.6