Harry Giles fait des débuts remarqués avec les Blazers

Neuf mois après leur dernier match à domicile, les Blazers ont pu commencer à montrer de quel bois ils sont véritablement faits. Face aux Kings, c’est surtout Harry Giles III, un ancien de Sacramento, qui a brillé avec 18 points, 14 rebonds, 3 interceptions et 2 contres. Et un dunk « windmill » pour la note artistique.

« Je ne fais pas tellement de célébration en général, mais je venais de réaliser une belle action donc je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas s’amuser un peu ? », sourit Harry Giles pour NBC, qui s’est en effet permis une petite danse « shimmy ». « J’ai bien rigolé même si ce n’est pas un truc que je fais souvent. Je me suis fait plaisir en mettant un point d’exclamation à la fin. »

Un ton au-dessus en terme d’agressivité, Harry Giles a plusieurs fois jeté des regards plus ou moins provocateurs en direction du banc des Kings. Il s’est aussi distingué en renvoyant par deux fois De’Aaron Fox au contre.

« J’avais probablement de l’énergie en plus face aux Kings. Mais j’aurai de l’énergie supplémentaire pour tout le monde, parce que c’est comme ça que je joue. Mais oui, il n’y a pas si longtemps, je jouais avec eux donc évidemment, je voulais m’imposer et évacuer cette énergie supplémentaire et toute l’émotion que j’avais emmagasinées ces derniers mois. Je voulais évacuer et c’est ce que j’ai fait. »

« Je suis toujours humble, mais je veux aussi montrer que je suis là »

Pour le plus grand plaisir de Jusuf Nurkic, hilare sur le banc, Harry Giles a fait forte impression pour ses premiers pas avec les Blazers. À Portland, l’ancien de Duke veut surtout tourner la page de cette période californienne caractérisée par un temps de jeu en points de suspension et un état de forme toujours remis en question.

« J’ai encore beaucoup d’affection pour Sacramento. Mais il y avait tellement de questions et de points d’interrogation. Est-ce qu’il est en état de jouer ? Est-il ceci, est-il cela ? Oui. Je me sens bien et je suis prêt à jouer et montrer ce que je vaux, pour faire taire tous ces bruits. Je suis toujours humble, mais je veux aussi montrer que je suis là. Je me sens bien ici. »

Très à l’aise dans sa nouvelle équipe, Harry Giles a fait étalage d’une belle palette offensive, avec du rebond offensif, de la prise d’initiative après le pick & roll mais aussi un petit tir à mi-distance. En attendant le retour de Zach Collins, il va avoir sa chance, et il la saisit à pleines mains !

« Je laisse le passé au passé. Je me sens chanceux d’avoir joué à Sacramento, j’ai adoré. J’ai beaucoup de reconnaissance pour ceux qui m’ont aidé là-bas. Ils m’ont fait devenir une meilleure personne, un meilleur joueur. Même c’était une situation délicate, il faut être reconnaissant de ce qu’on a eu et continuer à avancer. »