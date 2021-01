Podcast | Le Covid-19, déjà MVP de la saison ?

Entre matchs reportés, joueurs contaminés, équipes diminuées, annulations d’entraînements, la situation devient de plus en plus préoccupante en NBA.

De son côté, la NBA campe sur ses positions et selon son porte-parole, « il n’est pas prévu d’interrompre la saison, et nous continuerons à être guidés par nos experts médicaux et nos protocoles de santé et de sécurité ».

Si les blessures sont habituelles en NBA, le COVID-19 pourrait s’inscrire comme l’une des blessures les plus marquantes de l’histoire pour la ligue, les franchises et les joueurs.

À la reprise de la saison, le facteur risque était présent, mais il est aujourd’hui omniprésent, et pèse sur l’équité sportive puisque les Mavericks, le Heat, les Sixers ou encore les Nets sont contraints de jouer avec des effectifs réduits, ou carrément de reporter des rencontres.

Si la situation semble sous le contrôle de la NBA, en interne, les réunions se multiplient et les franchises s’inquiètent de l’évolution de la pandémie en cas de poursuite de la saison. Pour certains GM, faire une pause serait préférable. De son côté, la NBA assure pourtant avoir tout prévu en cas d’explosion des cas.

Rappelons que le calendrier de la saison n’est programmé que jusqu’en mars 2021, et la NBA se laisse ainsi la possibilité d’aménager la suite de la saison.

Si depuis le début de la pandémie, l’ensemble des décisions ont été prises de manière collective, certaines voix commencent à se faire entendre chez les joueurs, avec l’intention de faire valoir un possible droit de retrait.