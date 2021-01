En attendant Kristaps Porzingis, Kleber donne son Maxi-mum

Si Luka Doncic (38 points, 9 rebonds, 13 passes) a comme souvent été le joueur le plus en vue la nuit dernière, dans la victoire des Mavericks sur le parquet des Nuggets, il a également pu compter sur l’apport du toujours précieux Maxi Kleber, dans le quatrième quart-temps.

Propulsé dans le cinq de départ des Texans depuis deux matchs, l’Allemand a effectivement marqué la totalité de ses points (9) dans le dernier acte et, plus précisément, dans les quatre dernières minutes du temps réglementaire. En faisant très mal à ses défenseurs grâce à son adresse à 3-points (3/3 sur la période).

Surtout, Maxi Kleber s’est permis d’inscrire un tir primé capital, à 3 secondes de la fin, pour redonner l’avantage à Dallas. Et, ce, sur une passe de Luka Doncic, pris à deux et contraint de lâcher son ballon. Une réussite décisive derrière l’arc et qui aurait pu éviter une prolongation aux Mavs, si l’imperturbable Nikola Jokic n’avait pas égalisé au buzzer, dans la foulée. Un événement finalement sans conséquence puisque les hommes de Rick Carlisle ont tenu bon dans ces cinq minutes supplémentaires.

Après la partie, et alors que Mark Cuban le faisait sur Twitter, Luka Doncic ne pouvait donc que louer les mérites de son coéquipier, déterminant dans le « money time », comme confié au Dallas Morning News.

« C’est un super joueur. Parfois, son apport ne se mesure pas dans les statistiques, mais il fait beaucoup pour nous et les gens ne le voient pas forcément. En revanche, notre équipe le voit. […] Tout le monde se fait confiance, ici. Et j’ai trouvé que c’était un bon shoot. Donc même s’il l’avait manqué, c’était un bon shoot et je referais la même action tous les jours » expliquait ainsi le Slovène sur cette dernière action.

Se tenir toujours prêt, dans l’ombre de Luka Doncic

Une belle façon de rebondir pour Maxi Kleber, au sortir d’une rencontre sans aucun point marqué, et avec un seul petit shoot tenté, lors de sa précédente titularisation contre les Rockets.

« Il faut toujours se tenir prêt », ajoute l’intérieur de 28 ans pour ESPN. « Avec notre style de jeu, on doit s’attendre à obtenir un tir à n’importe quel moment. Je ne bénéficie pas souvent de beaucoup de shoots. Mais je sais que, mentalement, je dois rester prêt pour le moment où je vais en obtenir. »

Revenus à un bilan équilibré, avec 4 victoires et 4 défaites, les Mavericks réussissent actuellement un joli début d’année 2021, avec trois succès en quatre confrontations.

Le récent réveil de Luka Doncic n’est évidemment pas étranger à ce regain d’énergie texan et Maxi Kleber se réjouit logiquement de pouvoir observer, de si près, les progrès de son jeune « franchise player ».

« Il est encore jeune. Beaucoup de gens l’oublient mais il en apprend chaque jour un peu plus. C’est déjà un joueur complet, qui possède une panoplie complète, mais, plus vous jouez et plus vous vous trouvez dans ce genre de situations, plus vous allez apprendre. Parce que les défenses sont s’ajuster et lui proposeront des options différentes à chaque fois. Et il réalise un super travail pour en apprendre davantage. Vous pouvez observer à quel point il développe son jeu, il s’améliore et rend, surtout, les autres meilleurs. »