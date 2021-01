James Jones satisfait de l’apport de Chris Paul

Voilà dix ans que Phoenix court après une participation en playoffs. Avec l’arrivée de Monty Williams, la montée en puissance de Devin Booker autour de jeunes joueurs prometteurs, il ne manquait plus grand-chose aux Suns pour basculer du bon côté, comme l’a montré leur aventure dans la « bulle » avec 8 victoires en 8 matchs.

Le « front office » de la franchise de l’Arizona a donc misé sur Chris Paul durant l’intersaison afin de faire franchir un cap à son équipe. Pour le GM, James Jones, les premiers résultats des Suns dépasseraient presque les attentes, les satisfactions étant nombreuses et le bilan presque parfait.

« C’est un quarterback sur le terrain, pour notre attaque et notre défense », explique-t-il au sujet de son meneur. « Chris est un bavard et il n’a aucun problème pour dire où les joueurs doivent être, quand ils doivent être là, pour tenir les gars responsables et aussi pour admettre quand il n’est pas au bon endroit. Il a donc été bon pour nous. Avec sa maturité, son expérience, nos gars s’appuient sur ça et ça a porté ses fruits très tôt dans la saison ».

La présence et les aboiements de Chris Paul bonifient également le reste du groupe, à commencer par Deandre Ayton, qui s’est donné pour mission d’être beaucoup plus présent et intimidant sous le cercle.

« Il a été très bon pour nous sur le plan défensif », poursuit James Jones sur son pivot. « Ses rebonds, ses rebonds offensifs, mais surtout ses rebonds défensifs nous ont permis d’essayer de blinder la raquette, de faire en sorte que les équipes prennent des tirs difficiles contre lui près du cercle. Il a été actif et son activité nous aide. Nous ne sommes pas la plus grande équipe, donc on s’appuie sur lui pour nous donner beaucoup de longueur, de la présence et il a fait du bon travail. Je pense qu’il vous dirait qu’il est fier de ses progrès défensifs cette saison ».