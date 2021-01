Austin Rivers, l’homme du « money time »

« Il faut être en accord avec le fait de rater un tir, faire une mauvaise action. Lorsque vous avez le ballon en main à la fin du match, vous ne pouvez pas penser à réussir ou à rater. Vous devez avoir confiance en vous et savoir accepter le résultat final ».

Il faut aussi être un peu fou pour claquer quatre paniers à 3-points et 14 points de suite dans les cinq dernières minutes d’un match, comme ça a été le cas sur le parquet du Madison Square Garden cette nuit. Ça tombe bien, les Knicks possèdent cette saison un joueur de cette trempe dans leurs rangs, en la personne d’Austin Rivers.

« Je veux qu’il continue de jouer avec la même énergie et la même confiance. Il a été incroyable »

L’un des premiers à avoir été témoin de ce trait de caractère n’est autre que… Tom Thibodeau, qui a vu grandir Austin Rivers lorsqu’il était assistant de Doc Rivers aux Celtics de 2007 à 2010, et qui se rappelle bien de l’aplomb avec lequel l’adolescent de 15 à peine voulait défier le « Big Three » des C’s. « Dans mon esprit fou, je pensais que j’étais meilleur qu’eux à l’époque », glisse-t-il, à peine assagi, 13 ans plus tard…

« Il voulait les affronter directement, y compris Kevin Garnett. Rivers voulait jouer contre Kevin. Austin pensait vraiment qu’il pouvait le battre », s’est remémoré coach Thibodeau qui résume l’état d’esprit de son arrière en une phrase. « Il n’a jamais manqué de confiance ».

De retour d’une blessure à l’aine, Austin Rivers a ainsi été « clutch » lors des trois dernières victoires des Knicks. Déjà décisif dans le « money time » à Indiana, il avait également inscrit un panier à 3-points crucial dans le sprint final à Atlanta pour donner quatre longueurs d’avance aux siens. Cette nuit, il a carrément pris feu.

« Il est extrêmement confiant, il a mis de très gros tirs sur la fin. Je suis tellement content pour lui. Je veux qu’il continue de jouer avec la même énergie et la même confiance. Il a été incroyable », s’est réjoui l’autre homme du match, Julius Randle, impressionnant depuis le début de saison.

« J’ai déjà été dans de mauvaises équipes avant et celle-ci n’en est pas une »

C’est cette confiance, symbole de ce groupe depuis la reprise, qui a ainsi permis aux Knicks de revenir d’un déficit de 18 points pour arracher la décision.

Un nouveau « comeback » qui laisse présager encore de belles surprises à venir. « Il n’y a pas eu de panique. On a juste parlé de les traquer et tout le monde a commencé à prendre du plaisir », a poursuivi Austin Rivers.

Les Knicks n’en finissent plus de surprendre. Sept petits matchs ont suffi à Austin Rivers pour dresser le constat suivant : il faudra compter sur son équipe cette saison.

« J’ai déjà été dans de mauvaises équipes avant et celle-ci n’en est pas une. Je vous le promets. Je ne sais pas où on va finir. Mais je sais que l’esprit est là, que la volonté de travailler et d’apprendre est différente. L’encadrement est différent. Ce n’est pas l’équipe des Knicks que vous avez couverte auparavant. Nous avons quelque chose de complètement différent » assure-t-il ainsi aux journalistes de « Big Apple ».