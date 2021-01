Thomas Bryant, la très bonne surprise des Wizards

La rencontre à Brooklyn a permis à Thomas Bryant de compiler son premier (beau) double-double de la saison, avec 21 points à 9/12 au shoot et 14 rebonds. C’est tout simplement un de ses meilleurs matches sous le maillot de Washington.

Et comme cerise sur le gâteau, le pivot des Wizards a également inscrit le panier décisif – un dunk à deux mains – dans les ultimes secondes pour l’emporter face aux Nets. « Il a été génial », a déclaré, sur le site de la franchise, Bradley Beal, qui lui a offert cette passe décisive. « Il progresse à chaque match cette saison et il domine. J’adore son envie d’apprendre. »

Depuis trois matches, il est même impressionnant d’efficacité avec 22.3 points de moyenne à 86 % de réussite au shoot et 83 % à 3-pts (cinq paniers primés marqués) !

« Il a progressé cette année », confirme lui aussi Russell Westbrook. « Je le constate en ayant été à l’extérieur, face à lui, puis désormais à l’intérieur, avec lui au quotidien. Quand il est concentré, on peut voir à quel point il est bon. Il apporte de l’énergie et a été très bon ce soir (dimanche). »

Le polissage d’un diamant brut

Thomas Bryant est encore un jeune joueur. Le pivot n’a que 23 ans et 140 matches dans les jambes alors qu’il aborde sa quatrième saison, mais au fil des mois, on voit qu’il prend de l’épaisseur et parvient à peser sur les rencontres de manière plus régulière.

« J’ai vu un Bryant très brut », se souvient son ancien coéquipier Jason Smith pour NBC Sports, qui a partagé quelques matches avec lui, lors de la première saison de ce dernier à Washington. « Il était hésitant avec son shoot, il ne savait pas contrôler ses émotions. Scott Brooks et son staff l’ont guidé, l’ont poussé dans la bonne direction. Maintenant, il a Russell Westbrook pour le rendre encore meilleur. »

L’ancien intérieur souligne aussi la capacité de Bryant a trouvé avec précision la cible de loin. Chaque saison, il tente davantage sa chance à 3-pts et chaque saison, il est plus adroit que la précédente.

« Il a affiné certaines qualités qu’il avait déjà, comme aller et finir près du cercle. Il est exceptionnel dans ce domaine. Mais en plus, il est devenu fiable de loin, à toutes les distances. Avec l’évolution du basket, c’est assez impressionnant de l’avoir vu s’adapter si vite. Il peut shooter de loin, faire du pick-and-pop comme du pick-and-roll, attraper les alley-oop. Sa progression est remarquable. »