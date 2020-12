De retour à l’entraînement, Kristaps Porzingis va bientôt pouvoir rejouer

Le calendrier est encore assez flou mais Kristaps Porzingis se rapproche d’un retour sur les parquets.

Hier, pour la première fois depuis son opération au genou en octobre dernier, le géant letton a pris part à l’entraînement des Mavs sans aucune limitation particulière.

Après la séance, à l’issue de laquelle il a fait du un-contre-un, l’intérieur était confiant. « J’ai juste besoin d’un peu de temps maintenant pour retrouver un rythme et me sentir bien sur le terrain, et c’est tout », a-t-il décrit.

Alors que la saison vient tout juste de redémarrer, l’ancien joueur des Knicks préfère prendre le temps de retrouver ses capacités avant de refouler les parquets en match. « Je ne veux pas avoir à faire cette adaptation alors que je suis déjà en train de jouer. Je veux essayer d’en faire le maximum dès maintenant avant de commencer à jouer, et une fois que j’y suis, je veux jouer à un haut niveau tout de suite. »

Quand ça, alors ? Aucune date n’est arrêtée mais ce devrait être pour janvier. « Dans les deux semaines à venir, ce n’est pas tiré par les cheveux. Ce n’est pas certain non plus, a prudemment formulé son coach, Rick Carlisle. Je crois qu’il faut juste voir au jour le jour et espérer que les choses continuent à évoluer de manière positive. »

En son absence jusqu’ici, Dallas (1-2) s’est d’abord incliné à Phoenix puis sur le parquet des Lakers, avant de rebondir en infligeant une défaite historique aux Clippers.