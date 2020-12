Les Spurs changent d’avis et n’accueilleront pas de public le 1er janvier

C’est une preuve de plus que la gestion des spectateurs va rester un sujet délicat pour les franchises cette saison. Début décembre, les Spurs avaient en effet annoncé que l’objectif était de permettre à des fans de revenir à l’AT&T Center à partir du 1er janvier 2021.

Il faut dire que pour cette première soirée de l’année, ce vendredi donc, San Antonio reçoit les champions en titre, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Un joli cadeau pour les spectateurs.

Mais les derniers chiffres du Comté de Bexar n’étant pas bons du tout (les cas positifs augmentent depuis six semaines et la pression sur les hôpitaux est toujours forte), la franchise texane a décidé de changer d’avis.

Par conséquent, le second match contre Los Angeles, comme le premier programmé ce mercredi 30 décembre, se disputera à huis clos.

« Accueillir à nouveau des fans dans l’AT&T Center reste une priorité pour nous tous », explique R.C. Buford, l’ancien GM des Spurs et désormais patron de Spurs Sports and Entertainment, qui gère le club mais aussi l’équipe de G-League. « On a toujours confiance en nos plans et protocoles, mais on n’est pas à l’aise pour recevoir des fans avec les chiffres du Covid-19 qui vont dans le mauvais sens dans notre région. »