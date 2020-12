Les jeunes Hawks prolongés, sauf John Collins

Si les Hawks n’ont pas su trouver de terrain d’entente avec John Collins, ils ont par contre activé sans hésiter les options de quatre autres jeunes de leur noyau pour la saison 2021/22.

Sont ainsi concernés Cam Reddish et De’Andre Hunter, dont ce sera la troisième année en NBA, et qui toucheront alors respectivement 4.7 et 7.8 millions de dollars.

Les deux autres sont Kevin Huerter et Trae Young, qui seront eux dans leur quatrième année et gagneront 4.3 et 8.3 millions. Ces derniers seront éligibles à la signature d’une prolongation de contrat dès l’été prochain.