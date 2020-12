Nike : ambiance rasta pour la KD13

Des fleurs, du bling, de la nostalgie, du rose…

La KD13 fait assurément partie des signatures qui ont eu le droit aux coloris les plus originaux en 2020. Et la teinte « Rasta » va terminer l’année en beauté. Sur une base noire, on retrouve donc du jaune, du rouge et du vert.

Ce coloris est disponible en France dès ce jeudi, au tarif de 150 euros.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Air Jordan 11 Retro « Jubilee » célebrant les 25 ans du modèle de légende avec des matériaux haut de gamme et un amorti Nike Air sur toute la longueur.