Kyrie Irving : « Vous voyez le produit sur lequel on travaillait depuis quelques mois »

Une semaine après avoir annoncé qu’il ne répondrait plus aux questions des médias, Kyrie Irving a participé à une visioconférence. Sans doute que le meneur des Nets a écouté les conseils de coéquipiers et adversaires, et il a évoqué ses débuts avec Kevin Durant. C’était la nuit dernière face aux Wizards, et ça s’est très bien passé.

« On a dû attendre peut-être un an et demi, et aujourd’hui, vous voyez le produit sur lequel on travaillait depuis quelques mois » a-t-il répondu sur ces débuts. « Notre grandeur est encore meilleure ensemble, plutôt que seul chacun d’un coté, et c’est pour ça qu’on est ensemble. Je ne veux pas isoler ce qui fait que K et moi sommes uniques, car c’est ce groupe qui fait en sorte que nous sommes même encore plus uniques. Ils sont là à nos côtés pour nous épauler dans nos objectifs. K et moi avons une super relation, mais notre synergie déteint sur tout le monde. »

Pour l’ancien de Cleveland et Boston, ce duo est indispensable face aux autres cadors de la ligue. « On connaît les monstres qui sont réunis dans ces autres équipes, et ça me motive. La NBA va être encore plus excitante. En tant que compétiteur, on veut construire la meilleure équipe possible. C’est le début de notre parcours. »

À propos de superstars qui décident d’unir leurs talents, il a répondu à des questions sur James Harden.

« Je ne peux pas contrôler les rumeurs. James est un grand joueur et je lui souhaite bonne chance. Je veux juste qu’il soit heureux, qu’il se sente à l’aise d’abord en tant qu’homme, puis en tant que basketteur, tout ce qui se discute entre joueurs, doit rester entre eux. De notre côté, nous sommes concentrés sur nous. J’ai joué avec tellement de grands joueurs dans cette ligue et nous voulons tous jouer les uns avec les autres et en ce moment, nous devons simplement nous concentrer sur ce qui se passe ici, dans notre équipe. »