Les Bulls trouvent leurs marques dans les systèmes de Billy Donovan

Menés pendant trois quart-temps par les coéquipiers de John Wall (21 points), les Bulls auront attendu le dernier quart-temps, et les entrées des remplaçants pour renverser le cours du match et finalement s’imposer 104-91 face à Houston. Vainqueur 31-12 de ce 4e quart-temps, Chicago a pu compter sur un festival à 3-points de Ryan Arcidiacono et de Coby White pour signer un 17-0 et filer vers la victoire.

Pour les Bulls, il s’agissait surtout de trouver leurs marques dans les systèmes de Billy Donovan, et les 26 paniers sur 37 passes sont un très bon signe, même s’il ne s’agit que de présaison. Et le total aurait pu être meilleur si Lauri Markkanen et Wendell Carter Jr n’avaient pas vendangé : 1 sur 10 aux tirs pour le premier ; 3 sur 11 aux tirs pour le second.

« Il faut que ce soit une attaque bien organisée »

« C’est un processus et on n’en est qu’au début » rappelle le Finlandais. « Je ne peux parler que pour moi, mais j’étais nerveux comme lors de mon année rookie. On n’avait pas joué depuis neuf mois. En première mi-temps, on réfléchissait trop, et c’était comme si on avait toujours un demi-pas de retard. Plus le match avançait, plus j’étais à l’aise. J’imagine que c’était le cas aussi de mes coéquipiers. »

Pour Donovan, il s’agit de bricoler puisque beaucoup de joueurs manquaient à l’appel, comme Thaddeus Young, Denzel Valentine, Tomas Satoransky, Luke Kornet et Devon Dotson, mais aussi de travailler avec ces joueurs majeurs, comme Zach LaVine. L’intéressé doit franchir un cap comme leader, et davantage impliquer ses coéquipiers. Il termine avec 23 pts, 9 rbds et 5 pds à 8 sur 14 aux tirs.

« Je ne veux pas simplement prendre la balle et essayer de commander l’attaque » explique la star de Chicago. « C’est un sport collectif. Je veux m’intégrer, faire ce que je sais faire, et évidemment rester un leader et ramener la victoire à la maison. C’est une question de sensations. S’il y a une erreur, je vais attendre, reprendre le contrôle, et faire en sorte qu’on recommence. Il faut que ce soit une attaque bien organisée. »