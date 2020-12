Talen Horton-Tucker fait encore la misère aux Clippers

On l’avait découvert dans la « bulle » avec son style bien à lui, et Talen Horton-Tucker profite de la présaison et des absences de LeBron James et Anthony Davis pour marquer des points. Au propre comme au figuré.

Après avoir planté 19 points dans le premier match, il a fait encore mieux cette nuit en cumulant 33 points, 10 rebonds, 4 passes, 4 interceptions en 41 minutes ! C’est son record en carrière, et ça permet aux Lakers d’imposer 131-106 face à des Clippers au complet.

Après le match, tout calme, Talen Horton-Tucker répètera qu’il ne gagnera des minutes que s’il défend. Il se concentre d’abord sur la défense, et il est là pour apprendre des vétérans qui l’entourent. Mais le « sophomore » des Lakers prouve depuis deux matches, qu’il peut aussi faire la différence en attaque. À 3-points, il fait 4 sur 5. Sa gestuelle n’est pas la plus rapide du monde, mais il est bien démarqué, et il met dedans.

« Je prends ça comme une chance et c’est en fait dingue car je me demande qui, à 19 ou 20 ans, peut vivre une telle expérience ? » demande Horton-Tucker en visioconférence. « Ils ne sont pas nombreux… Donc, je prends tout ce que je peux apprendre, chaque jour, et c’est très bien de voir les réactions des superstars« .

« Il possède un talent de dingue »

Globalement, « THT » est un faux-lent, et quand il enrhume son défenseur avec un step-back, on dirait du « slow motion ». Par contre, ses coupes sont franches et ses appuis sont solides, et il a souvent fini au cercle, démontrant qu’il a des mains sûres pour finir dans le trafic. Après le premier match, Frank Vogel lui avait reproché d’avoir raté des tirs près du cercle, et il a corrigé le tir.

« Le jeune homme a une super attitude, un super état d’esprit, et il vient s’entraîner avec humilité, et quand il débarque, il botte le cul, plutôt franchement » avait expliqué Frank Vogel entre les deux matches. « Il possède un talent de dingue. Je suis plus dur avec lui qu’avec n’importe quel autre joueur, car je pense qu’il a une chance d’être vraiment bon de suite. »

Si l’ancien joueur d’Iowa State maintient ce niveau, il va sans aucun doute s’installer solidement dans la rotation des Lakers cette saison. Voire peut-être prétendre à une place dans le cinq de départ…

« On a une équipe très riche, et aucun temps de jeu n’est garanti » poursuit Frank Vogel. « Il va continuer de jouer à un niveau élevé, et ça devrait pousser tout le monde à jouer à ce niveau. Cela nous donne le luxe d’enlever du poids à des joueurs qui ont beaucoup joué lors de la conquête du titre, et qui ont eu une courte intersaison. Evidemment, il est encore jeune, et il va faire quelques erreurs de temps en temps, mais il a encore plus de talent en défense qu’en attaque, et je pense que ça nous correspond bien. »