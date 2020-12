Jusqu’à 15 joueurs sur la feuille de match cette saison ?

Le comité de compétition, chargé des règles en NBA, s’est réuni et The Athletic rapporte qu’il s’est unanimement prononcé afin d’augmenter le nombre de joueurs présents sur la feuille de match, en passant de 13 à 15.

Pourquoi cette évolution ? Parce qu’avec le Covid-19, il est possible que des joueurs soient testés positifs à quelques heures, voire quelques minutes du début d’une rencontre, et autoriser plus de joueurs permettra de compenser d’éventuels forfaits inattendus. Les propriétaires doivent désormais approuver ce changement, le 17 décembre.

Le comité de compétition a également décidé de valider l’essai du « challenge » pour les entraîneurs.

Les coachs pourront donc toujours contester une décision arbitrale à chaque rencontre. Le système laisse pourtant beaucoup de monde perplexe, mais le comité de compétition a pour l’instant préféré ne pas le faire évoluer, une solution proposée étant par exemple d’offrir un deuxième « challenge » si le premier est réussi.