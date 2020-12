Sixième homme des Knicks, Obi Toppin n’a pas déçu

Comme Killian Hayes à Detroit ou Patrick Williams à Chicago, Obi Toppin était observé de près cette nuit pour ses débuts avec les Knicks. Et ça s’est très bien passé puisque New York s’est imposé face aux Pistons, et l’ancien joueur vedette de Dayton a été bon avec 11 points à 4 sur 9 aux tirs et 7 rebonds en 19 minutes.

On a vu le Obi Toppin attendu, c’est à dire un ailier-fort qui cavale, capable de prendre le rebond et de monter la balle. Tom Thibodeau a apprécié son agressivité, et dès son entrée en jeu, comme 6e homme, il lui a fait plaisir en s’arrachant pour aller sauver un ballon qui partait en touche.

En attaque, on a vu que le rookie des Knicks n’avait pas peur de prendre ses responsabilités, tapant dans les mains pour recevoir le ballon, puis attaquant son défenseur pour aller au bout.

Piégé par Blake Griffin

Les appuis sont bons. Le dribble est correct, et on sent qu’il maîtrise sa technique. Il y a eu quelques tirs casse-croûte mais on mettra ça sur le compte de l’enthousiasme.

« Dès que le coach a appelé mon nom et m’a dit d’aller à la table de marque, je me suis dit : ‘Oh, c’est à moi…’ » raconte-t-il. « Quand je suis entré, tous les gars étaient avec moi, donc je n’étais pas nerveux ou effrayé. Je savais que tout le monde allait me trouver. Donc, j’ai simplement fait ce que je fais de mieux, et c’est jouer au basket. »

Au passage, Obi Toppin a découvert Blake Griffin. L’ancien All-Star lui a souhaité la bienvenue avec une feinte de grand-père à 3-points, et la faute derrière. « C’était la première fois que je jouais face à Blake, et donc j’ai appris au fur et à mesure du match. Sa feinte de tir est lente, mais lente… Je ne vais pas mentir, j’ai sauté. Tout le monde, et surtout Julius (Randle), est venu me voir au temps-mort en me disant qu’il faisait ça tout le temps. Je savais que sur la prochaine feinte, je n’allais pas sauter sur sa feinte. »