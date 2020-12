Ancien GM des Bulls, Gar Forman rejoint les Pelicans

Dirigeant des Bulls de 1998 à 2020, dont dix ans comme GM, Gar Forman ne sera pas resté longtemps sans emploi puisque les Pelicans viennent de l’engager comme consultant.

Selon NOLA.com, Gar Forman aura un rôle de « conseiller spécial » auprès du vice-président David Griffin et du GM Trajan Langdon. Le journal précise que sa mission sera essentiellement consacrée au scouting.

Elu dirigeant de l’année en 2011 après la formidable saison des Bulls (62 victoires – 20 défaites), Gar Forman avait justement débuté dans le scouting aux Bulls, et sa plus belle pioche comme dirigeant reste le choix de Jimmy Butler en 30e position en 2011. En revanche, il n’a pas été toujours heureux, et le transfert de LaMarcus Aldridge contre Tyrus Thomas le soir de la Draft s’est avéré un gros flop.

Sans oublier les mauvais choix en matière de coaching après le départ de Tom Thibodeau. Ni Fred Hoiberg, ni Jim Boylen ne sont parvenus à redresser la barre, et il en a fait les frais cet été après 22 ans de bons et loyaux services.