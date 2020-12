Tyronn Lue veut des Clippers capables de mieux s’adapter en attaque

La saison passée, les Clippers présentaient la deuxième attaque la plus efficace de la ligue avec 113.9 points inscrits sur 100 possessions. Marquer des points n’était donc pas un problème pour Los Angeles.

Par conséquent, Tyronn Lue n’est pas préoccupé par cette question, mais davantage par les mouvements offensifs de ses troupes, surtout quand les systèmes n’ont pas réussi à casser les défenses adverses.

« Le plus important, et c’est le maître-mot de notre saison, c’est s’adapter », explique le nouveau coach des Clippers au Los Angeles Times. « On doit pouvoir s’adapter. J’ai toujours été très fan de l’idée de jouer grâce à nos meilleurs joueurs, nos meilleurs attaquants, de les laisser faire le jeu pour les autres. La priorité pour nous, depuis quelques jours, c’est comment faire après le système ? On en met un en place pour Kawhi Leonard, Lou Williams ou Paul George, et si la passe ne peut pas se faire, alors on continue de jouer, sans être bloqué ou figé. »

Pendant les playoffs, les Clippers ont perdu leur fluidité offensive. La balle ne circulait plus aussi bien et l’attaque était souvent stéréotypée, sans imagination. Les situations de un-contre-un étaient plus nombreuses, mais les joueurs de Los Angeles étaient alors peu efficaces. La machine était grippée et rien n’a permis de la relancer.

Ibaka comme solution pour écarter le jeu ?

Trouver une solution en un-contre-un ou avec le simple talent d’un joueur, ce fut la grande force des Cavaliers version Tyronn Lue, avec LeBron James et Kyrie Irving aux commandes. Kobe Bryant avait synthétisé ce style par une expression « Cavalier Kingdom » où la balle était continuellement dans les mains des deux créateurs.

Sauf que les Clippers, malgré les progrès de Kawhi Leonard dans ce domaine, ne possèdent pas un joueur aussi créatif offensivement que LeBron James ou Kyrie Irving. C’est là que l’absence de véritable meneur de jeu va peser. « Parfois, quand l’action est bloquée, ça peut se finir en un-contre-un, c’est nécessaire », souligne Amir Coffey. « Mais il faut aussi renverser, faire revivre la balle, garder tout le monde impliqué. »

Kawhi Leonard et Paul George arriveront-ils à faire la différence avec efficacité dans ces instants ? C’est une des interrogations de la saison à venir. Néanmoins, ils seront sans doute aidés par l’arrivée de Serge Ibaka. L’ancien des Raptors remplace un Montrezl Harrell toujours tranchant offensivement près du cercle mais peu capable de faire mal de loin. Le champion 2019 va donc apporter une précieuse variété.

« On aura plus d’espace, plus de création et on pourra mieux écarter le jeu avec Ibaka », annonce l’ancien ailier des Pacers et du Thunder. « Il jouera au poste de pivot et on sera en « small ball ». On peut davantage être dangereux donc il sera plus difficile pour les défenses de se concentrer sur un seul joueur. »