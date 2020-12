Ralenti par les blessures, Gary Harris veut relever la tête

Depuis le début de sa carrière en NBA, Gary Harris n’a jamais été en mesure de boucler les 82 matches d’une saison régulière. Après 57 matches joués lors de l’exercice 2018-2019, l’arrière vient d’enchaîner avec 56 rencontres l’an dernier. En plus d’une saison écourtée par le Covid, l’intéressé s’était également blessé à la hanche avant même de rejoindre son équipe dans la « bulle » d’Orlando.

Il n’avait pu démarrer sur le parquet floridien qu’à la 6e manche du premier tour, entre Nuggets et Jazz, avant de prendre part à toutes rencontres suivantes. Jusqu’à la défaite face aux Lakers, en finale de conférence.

Aujourd’hui, à l’instar d’un Jimmy Butler qui veut oublier ces dernières semaines de compétition, Gary Harris entend repartir de l’avant.

« Quoi qu’il se soit passé la saison dernière et la saison précédente, cela n’a pas vraiment d’importance », affiche-t-il en conférence de presse. « Une nouvelle saison démarre, une nouvelle opportunité. Je suis focalisé sur ce qui m’attend. On ne peut pas vraiment contrôler les blessures. Je vais me battre quoi qu’il arrive. Je me concentre sur mon rétablissement sans vraiment m’inquiéter. »

Ralenti par des pépins physiques fréquents, Gary Harris a perdu des places dans la hiérarchie offensive des Nuggets. Il y a encore deux ans, il était le deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 17.5 unités par match (48.5% aux tirs), son record en carrière. Mais avec la montée en puissance de Jamal Murray et de Will Barton, il ne pointait plus qu’à 10 points de moyenne (42%) l’an passé et n’était donc plus que le 6e scoreur de l’équipe.

Sans Gary Harris, « on ne bat pas les Clippers »

Cette moyenne, son volume de tirs et son adresse ont encore chuté en playoffs, où Gary Harris tournait à seulement 7 points de moyenne avec 38% de réussite. Son rôle réduit en attaque ne l’a pas empêché de garder un temps de jeu conséquent en raison de ses qualités défensives. « On ne bat pas les Clippers en sept matchs sans la performance et l’efficacité de Gary Harris », assure d’ailleurs son coach, Mike Malone.

Ce dernier s’est fixé un objectif pour son arrière : « Je suis retourné regarder ses statistiques en playoffs. On veut trouver un moyen de ramener Gary au niveau auquel je sais qu’il peut évoluer. Je pense que c’est important. »

L’intéressé a tout intérêt à retrouver des couleurs car Denver, qui n’a pas fait de folie durant cette intersaison, mise sur une progression en interne, avec notamment Michael Porter Jr. Et entre Will Barton, également coupé net par une blessure avant la reprise, Monte Morris, Facundo Campazzo ou même R.J. Hampton et PJ Dozier, Denver a de la densité sur les lignes arrières et les places seront donc chères dans les Rocheuses.

« Grâce aux dirigeants, nous avons beaucoup de joueurs talentueux. Notre équipe a de la profondeur, comme ces dernières années. On n’a jamais trop de talent », assure pourtant Gary Harris.