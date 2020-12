Rodney Hood, un retour à la compétition et à la vie

Ça fait aujourd’hui un an et trois jours que son tendon d’Achille a lâché. C’était le 6 décembre 2019…

Depuis, Rodney Hood a vécu une année 2020 des plus difficiles, et pas seulement à cause de la situation sanitaire… Il a non seulement perdu son coach en AAU, mais aussi son beau-père et un neveu pendant sa saison de rééducation et de récupération.

« C’est tout simplement dur à avaler. Je n’avais jamais trop connu de décès dans ma vie, donc quand ça frappe comme ça, en bloc, ça te frappe fort et tu te poses beaucoup de questions », explique-t-il sur le site des Blazers. « C’est une année difficile, pour de nombreuses raisons, mais ça fait partie de la vie. »

Heureusement, Rodney Hood a pu récemment retrouver le sourire en rechaussant ses baskets pour aller s’entraîner avec ses coéquipiers. « Je me sens bien. Je joue maintenant depuis deux ou trois semaines et ça se passe bien. Je suis content de ma progression. J’ai beaucoup travaillé et je me sens prêt à repartir. »

Élément clé de la rotation de Portland, notamment lors de leur épopée jusqu’en finale de conférence en 2019, Rodney Hood sait qu’il va devoir cravacher pour retrouver son meilleur niveau, mais être de nouveau sur le terrain est déjà une première victoire.

« J’ai trouvé qu’il avait l’air en forme », confirme Terry Stotts sur NBC. « Je suis content pour lui. Ça fait presque un an, jour pour jour, qu’il s’est blessé. Mais il était bien sur le terrain. Il a fait tout l’entraînement et je n’ai remarqué aucun souci. On n’aurait pas dit qu’il a manqué toute une année. »

« Peu importe mon rôle, je suis heureux de pouvoir retrouver le jeu que j’adore »

N’ayant jamais été éloigné des parquets pour une période si longue, Rodney Hood ne boude pas son plaisir ces jours-ci. Le camp d’entraînement ne sera pas sans douleur et sans difficulté, mais l’ailier vétéran profite à fond de ce retour à l’action.

« J’apprécie beaucoup plus ce que je fais maintenant qu’avant la blessure. J’apprécie de pouvoir être en forme et de jouer. Il y a eu un paquet de jours qui étaient très difficiles et tu as envie de tout abandonner. Mais j’ai un cercle de proches qui m’a bien soutenu. J’ai appris qu’il y avait bien plus que le basket dans la vie et ça te permet d’apprécier les choses à leur juste valeur. »

Pas épargnés par les blessures depuis plusieurs saisons (et même dans leur histoire), les Blazers fournissent également un bon groupe de soutien pour Rodney Hood. Que ce soit Jusuf Nurkic ou CJ McCollum, voire le dernier arrivé, Harry Giles, tous ont dû revenir de blessures graves avec des processus longs de remise en forme.

« Il va évidemment se sentir de mieux en mieux sachant que c’était son premier entraînement en un an. Mais le plus important quand tu reviens de blessure, c’est la confiance », explique CJ McCollum. « Ses qualités techniques sont encore là, il s’agit simplement de s’habituer au mouvement. D’accepter les contacts et d’accepter de tomber bizarrement et c’est là que tu vas peu à peu surmonter ta peur de te re-blesser. Il va devoir vivre ce processus. Ça va être bien pour lui d’enchaîner plusieurs entraînements avant qu’on joue vendredi. Il avait l’air à l’aise. Offensivement ça ira, c’est défensivement qu’il doit se réhabituer aux mouvements et à nos rotations collectives. »

Prolongé par les Blazers, sans trop de suspense, durant la courte intersaison, Rodney Hood est bien conscient que son rôle va évoluer par rapport à l’effectif désormais en place. Sortir du banc ne semble pas lui poser le moindre problème. Après tout, c’était déjà son rôle à son arrivée à Rip City…

« Je sais ce que je peux apporter à l’équipe : ma capacité à tirer, à défendre et à jouer sur plusieurs postes, du poste 2 au poste 3. Il y aura différents moments pendant la saison où mes minutes vont monter et descendre, mais je suis prêt à tout. Je suis juste content d’être de retour sur le parquet. Peu importe mon rôle, ou mes minutes, je suis heureux de pouvoir retrouver le jeu que j’adore. »