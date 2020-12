The Last Dance : déçu, Scottie Pippen s’est expliqué avec Michael Jordan

Grâce à Netflix, Michael Jordan a eu l’opportunité de retranscrire sa version de l’épopée des Bulls dont il a été le principal artisan, à travers un documentaire en dix épisodes. Sa version de l’histoire n’a pas forcément plu à certains de ses coéquipiers, notamment par rapport à son portrait dressé de Scottie Pippen, son plus fidèle lieutenant dont l’importance dans le succès de Chicago à cette époque n’est pas à démontrer.

Après avoir affirmé cet été qu’il ne l’avait pas mal pris, que ces incidents faisaient partie du passé, l’intéressé a changé son fusil d’épaule et a profité d’un entretien avec The Guardian pour glisser qu’il avait finalement eu l’occasion d’en discuter avec Michael Jordan, et qu’il lui avait exprimé son ressenti.

« Je lui ai dit que ça ne m’avait pas vraiment plu. Il l’a accepté. Il m’a dit : « Tu as raison ». C’était à peu près tout », a-t-il déclaré, rappelant que le documentaire traitait davantage de l’ascension de Michael Jordan que de l’aventure collective vécue par le groupe.

« Je ne pense pas que c’était très juste par rapport à ce qui a été accompli dans l’une des plus grandes époques du basket, mais aussi par deux des plus grands joueurs. Et on pourrait même mettre ça de côté et dire la plus grande équipe de tous les temps. Je n’ai pas trouvé que ces choses se distinguaient dans le documentaire. J’ai trouvé qu’il s’agissait plutôt pour Michael de se mettre en avant et de se glorifier lui-même. Je pense que ça a également été contre-productif dans une certaine mesure, car les gens ont pu voir quel genre de personnalité Michael avait ».