Zion Williamson soulagé de pouvoir lâcher les chevaux

Vingt-quatre matches. La saison rookie de Zion Williamson a tourné court entre une blessure au genou, des rechutes, le Covid-19 et des restrictions de temps de jeu, et la bonne nouvelle, c’est que tout ça, c’est du passé !

« On a parlé avec coach Van Gundy, et ce que je sais, il n’y aura pas de restriction. Aucune » a annoncé l’ailier des Pelicans lors d’un point presse. « Je veux montrer que je suis un basketteur. Je suis en bonne santé et prêt à jouer. Je suis simplement un joueur différent. Je pense être le joueur que tout le monde adorait. »

Le nouveau coach de la Nouvelle Orléans a confirmé l’information, et il a d’ailleurs précisé que son joueur avait sans problème effectué les tests physiques.

« Lui et Nickeil [Alexander-Walker] sont sans doute ceux qui ont été les plus faciles sur les tests. Comme tout le monde, j’ai trouvé qu’il avait mis de l’engagement à l’entrainement. Tout est encourageant pour l’instant. »

« Je pense que j’ai fait du mieux que je pouvais »

Évidemment heureux de pouvoir jouer sans contraintes, ni pépins, Zion Williamson assure que cette saison sera différente, et il veut effacer cette première saison compliquée.

« Je pense que ce sera clairement différent car, c’était dur… Quand vous passez du temps en rééducation et que finalement vous revenez sur le terrain, pour trois minutes par-ci, trois minutes par-là, et que vous êtes remplacé… Cela faisait beaucoup… J’ai essayé de tirer le meilleur de cette situation, et je pense que j’ai fait du mieux que je pouvais. Mais cette année, ce sera bien différent. »

Ce sera « différent » pour lui mais aussi pour l’équipe puisque les joueurs découvrent la méthode Van Gundy avec l’accent mis sur la défense et la dureté.

« Si on veut gagner, il faut sortir de la norme et faire des choses inconfortables. C’est comme ça que les pros font. Perdre n’a rien de plaisant. C’est nécessaire pour s’améliorer. Ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Cela fait partie des hauts et des bas. Mais si on veut gagner, il faut se souvenir de ce qu’on a traversé, et garder un état d’esprit de gagneur. Coach Van Gundy est quelqu’un de très pointilleux. On a déjà fait beaucoup de choses pour une première journée. Je suis excité à l’idée de continuer de travailler avec lui » conclut Zion Williamson.