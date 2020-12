John Wall et les Rockets attendent James Harden…

Deux absents pour la vraie reprise des entraînements à Houston : James Harden et P.J. Tucker. Les deux joueurs doivent satisfaire au protocole sanitaire, et selon Stephen Silas, leur nouvel entraîneur, ils pourront s’entraîner individuellement plus tard dans la journée. Ce qui est le plus inquiétant, c’est que ce même Silas n’a pas discuté avec son joueur vedette…

« Je ne connais pas exactement les obstacles qu’il doit encore franchir avant de reprendre l’entraînement avec l’équipe » a expliqué Silas à la presse. « Je dirais que je veux qu’il soit là, et je veux qu’il soit pour une grand part dans ce qu’on va faire. Je suis très heureux de le coacher, et l’avoir avec nous sera dans la continuité de la bonne séance qu’on vient d’avoir, avec une foule de gars qui se donnent à fond des deux côtés du terrain. »

Alors que Harden souhaiterait rejoindre les Nets, et qu’il n’a pas parlé à la presse depuis l’élimination des Rockets en playoffs, dans quel état d’esprit sera-t-il ? « C’est une question qu’il vous faudra lui poser quand il sera là » a répondu Silas. « Nous nous attendons à ce qu’il soit là pour une séance individuelle. C’est ce que j’ai entendu… Une fois qu’il sera là, la meilleure discussion possible sera en tête à tête. Pas de SMS, pas de téléphone, rien d’autre. »

C’est finalement John Wall, arrivé en échange de Russell Westbrook, qui apporte des infos plus concrètes. « On a eu une super discussion depuis l’échange, et je suis sûr qu’il veut jouer à Houston cette saison. On va trouver ce qu’il y a de mieux lorsqu’il voudra être là. On est sur la même longueur d’onde depuis que j’ai été échangé ici. »