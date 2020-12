Sujet aux blessures, Anthony Davis voulait se rassurer sur le long terme

Ces dernières années, les stars de la NBA ont eu tendance à signer des contrats courts, de deux ou trois ans avec une dernière année en option. Ainsi, elles s’offraient de la flexibilité et pouvaient changer d’équipe régulièrement.

Anthony Davis, lui, n’a pas suivi ce mouvement. L’intérieur a signé un contrat de cinq ans avec les Lakers, pour 190 millions de dollars. S’il est désormais, en partie, lié avec LeBron James à Los Angeles, le champion 2020 n’en fait pas qu’un simple argument sportif.

« Je pouvais très bien signer un contrat de deux ou trois saisons », rappelle-t-il à ESPN. « Mais il faut voir la réalité des choses. J’ai un passif avec les blessures. Donc, prolonger de deux ans, c’était faire un gros pari sur moi-même. Il faut toucher du bois, que rien n’arrive de grave. Donc je voulais le plus d’années possible, pour rester ici sur le long terme. Le contrat de cinq ans était le meilleur pour moi. »

S’il a globalement été épargné la saison passée avec 62 matches disputés sur 71 possibles, Anthony Davis a tout de même eu des petits soucis à l’épaule et à la cheville. Et en sept saisons avec les Pelicans, il a manqué presque 110 rencontres pour divers petits bobos.

Désormais rassuré, le All-Star va pouvoir viser le doublé cette saison. Son coach, Frank Vogel, pense même qu’il va remporter le trophée de MVP à un moment ou un autre.

« C’est compliqué pour moi de me mettre des objectifs comme le MVP ou le trophée de défenseur de l’année », a-t-il réagi. « Je laisse les choses se faire. Mais le but, c’est de gagner un nouveau titre. Et pour moi, c’est d’être sur le terrain le plus possible et ne pas être blessé. »