Brandon Ingram a réussi son pari. En refusant la prolongation des Pelicans l’an dernier, il a réussi à décrocher une offre maximale cet automne, soit 158 millions de dollars sur cinq ans.

En étant élu MIP et All-Star cette saison, avec 23.8 points, 6.1 rebonds et 4.2 passes décisives de moyenne, il a donc décroché le jackpot. C’est le quatrième joueur de sa promo à le faire, après Ben Simmons, Jamal Murray et Pascal Siakam. Dans le détail, il touchera ainsi 27 285 000 dollars en 2020/21, 29 467 800 dollars en 2021/22, 31 650 600 dollars en 2022/23, 33 833 400 dollars en 2023/24 et 36 016 200 dollars en 2024/25.

Mais il restait tout de même une inconnue, un sujet sensible selon Brian Windhorst, d’ESPN : l’ailier avait-il obtenu une « player option » sur sa dernière année de contrat, comme Donovan Mitchell et Jayson Tatum ?

Interrogé par la presse, l’homme fort du club, David Griffin, a répondu que non. Brandon Ingram ne pourra donc pas tester le marché avec un an d’avance, comme ses petits camarades, et se retrouve donc lié aux Pelicans jusqu’en 2025. Par contre, il dispose bien d’un « trade kicker », c’est-à-dire qu’il touchera (sans doute) 15% de plus que le restant du montant de son contrat si jamais La Nouvelle-Orléans décide un jour de l’échanger.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.