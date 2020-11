The Last Dance : Michael Jordan verse deux millions de dollars de bénéfices à des banques alimentaires

Alors que les Etats-Unis se préparent à célébrer Thanksgiving, Michael Jordan n’en oublie pas les plus démunis et les plus défavorisés, et l’ancienne icône des Bulls et actuel propriétaire des Hornets a décidé de faire un don de deux millions de dollars à « Feeding America », l’équivalent des « Restos du coeu »r aux Etats-Unis, et à ses banques alimentaires en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et à Chicago.

Cette somme est un surplus de bénéfices de « The Last Dance », la formidable série consacrée au dernier titre des Bulls, et selon Forbes, Michael Jordan avait déjà versé entre trois et quatre millions de dollars à l’association « Friends of the Children ». À la sortie de la série sur Netflix, le sextuple champion NBA avait prévenu qu’il reverserait tous les bénéfices à des organismes caritatifs.

On se souvient aussi qu’à travers sa marque Jordan Brand, Michael Jordan a décidé en juin de faire un don 100 millions de dollars sur les dix prochaines années, à destination d’organisations luttant contre le racisme.

« En ces temps difficiles et dans une année de difficultés inimaginables dues au COVID-19, il est plus important que jamais de faire une pause et de remercier » écrit Michael Jordan mercredi dans un communiqué. « Je suis fier de faire don des bénéfices supplémentaires de The Last Dance à Feeding America et à ses banques alimentaires en Caroline du Nord et du Sud et à Chicago pour aider à nourrir ceux qui ont faim aux Etats-Unis« .