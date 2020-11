Après Jae Crowder, les Suns récupèrent un autre « 3&D », E’Twaun Moore

Après l’arrivée de Chris Paul, les Suns se construisent un très solide effectif. Le New York Times annonce ainsi que c’est désormais E’Twaun Moore qui arrive, pour un an au salaire minimum, soit 2.4 millions de dollars.

À 31 ans, ce « combo guard » apporte de la densité à la rotation arrière, derrière Chris Paul donc et Devin Booker.

Capable d’apporter de bonnes minutes en défense sur les postes 1 et 2, voire 3, et affichant surtout un très bon 39% de réussite à 3-points en carrière, E’Twaun Moore est donc un bon « 3&D », très apprécié dans ses différents clubs et il est même étonnant qu’il n’ait pas trouvé de meilleur contrat que le salaire minimum.

INTERSAISON SUNS 2020

Arrivées/signatures : Jalen Smith, Chris Paul et Abdel Nader (Thunder), Jae Crowder (Heat), Jevon Carter, Damian Jones (Hawks), E’Twaun Moore (Pelicans)

Départs : Ricky Rubio (Wolves), Kelly Oubre Jr (Warriors), Ty Jerome et Jalen Lecque (Thunder)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.