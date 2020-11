Torrey Craig file aux Bucks

Après les meneurs Jrue Holiday et DJ Augustin, le shooteur Bryn Forbes et l’intérieur Bobby Portis, c’est l’arrière/ailier Torrey Craig qui vient poser ses valises dans le Wisconsin. Pas conservé par Denver qui a finalement retiré sa « qualifying offer », Torrey Craig a accepté la proposition des Bucks comme l’a révélé ESPN. Les détails et la durée de son nouveau contrat n’ont pas encore filtré.

L’extérieur apportera une vraie dimension défensive sur les ailes afin d’aider Milwaukee à franchir un cap. Son arrivée pourrait également boucler le recrutement des Bucks sur cette intersaison.

INTERSAISON BUCKS 2020

Arrivées : Jrue Holiday (Pelicans), D.J. Augustin (Magic), Bobby Portis (Knicks), Bryn Forbes (Spurs), Pat Connaughton, Torrey Craig (Nuggets)

Départs : George Hill (Thunder), Eric Bledsoe (Pelicans), Wesley Matthews (Lakers), Robin Lopez (Wizards)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.