Les Lakers visent Wesley Matthews comme shooteur/défenseur

Danny Green en partance pour le Thunder dans l’échange impliquant Dennis Schroder, les Lakers vont se mettre en quête d’un nouveau shooteur, et selon le New York Times, ils l’auraient déjà trouvé. Il s’agit de Wesley Matthews, l’arrière des Bucks, passé par les Blazers, les Mavericks, les Pacers ou encore les Knicks.

Titulaire à Milwaukee, Wesley Matthews est free agent, et il ne devrait pas coûter très cher aux Lakers, d’autant que sa cote est en baisse après l’une de ses plus mauvaises saisons en carrière. Mais il a le profil idéal pour reprendre le rôle de Danny Green, à la fois expérimenté, bon défenseur et bon shooteur.

S’il venait à rejoindre les Lakers, il marcherait d’ailleurs dans les pas de son père, Wes, double champion NBA en 1987 et 1988 aux côtés de Magic Johnson, James Worthy et Kareem Abdul-Jabbar.