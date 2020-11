Derrick Rose reçoit le soutien de Rod Strickland

« C’est un incompris », disait de Rod Strickland son ancien coéquipier Mario Elie. L’ancien meneur de jeu était aussi déroutant sur le terrain qu’en dehors, et a parfois eu du mal à gérer la starification dont il a fait l’objet. Sa réputation lui a parfois joué des tours, jusqu’en fin de carrière alors qu’il avait assuré avoir changé.

La carrière de Derrick Rose, rookie de l’année en 2009 puis plus jeune MVP de la saison régulière de l’histoire de la ligue en 2011, a également été mouvementée, entre les blessures et les déceptions qui ont malmené son moral durant de longues années. La pépite des « Bulls » a parfois eu le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes. Un sentiment qu’a également ressenti Rod Strickland au cours de sa carrière. Ce dernier a ainsi tenu à apporter son soutien au meneur des Pistons, témoignant de son admiration au regard de la personne et du joueur qu’il est.

« Derrick Rose est probablement l’une des meilleures personnes que j’aie connues de toute ma vie. C’est un des gars les plus humbles. Il est incroyable, je l’ai vu grandir et mûrir », a déclaré le parrain de Kyrie Irving.

Rod Strickland a aussi fait le parallèle entre sa personnalité et celle de Derrick Rose, qui ont parfois été mal interprétées par les médias, et il demeure convaincu par les qualités du chef d’orchestre de Detroit.

« Derrick Rose m’a beaucoup fait penser à moi. Il n’était pas vraiment à l’aise sous les feux de la rampe. Il ne voulait pas vraiment parler, juste jouer au basket. Maintenant, quand vous l’entendez parler, il est à l’aise. Derrick Rose est un compétiteur. Une fois blessé, il a beaucoup forcé. Il essayait de montrer aux gens qu’il était ce MVP. Quand je le regardais jouer, et je disais toujours aux gens qu’il n’avait rien perdu de son premier pas, qu’il pouvait toujours sauter. Il a peut-être perdu un peu de verticalité, mais il n’a pas perdu grand chose. Derrick Rose est encore Derrick Rose aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs ».