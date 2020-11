Dallas toujours intéressé par Danilo Gallinari

Entourer le mieux possible le duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis. Telle est la mission des Mavs, conscients qu’il manque une troisième « star » ou au moins un fort renfort offensif à ces deux joueurs pour aller loin en playoffs.

C’est pour cela que les dirigeants avaient approché Danilo Gallinari la saison passée, au moment de la « trade deadline ». Mais l’Italien avait refusé, car il voulait tester le marché cet automne.

Un intérêt, selon SNY, qui n’est pas retombé puisque la franchise texane a toujours dans son viseur l’ailier-fort shooteur d’Oklahoma City. Un choix logique tant, à 32 ans, Danilo Gallinari joue son meilleur basket depuis deux saisons. Avec les Clippers, puis au Thunder, il a affiché 19.3 points de moyenne à 41 % de réussite à 3-pts sur les deux dernières années.

Fort shooteur, qui n’a pas besoin de beaucoup toucher le ballon pour exister, ce profil pourrait coller avec les styles de Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Plus facilement sans doute que les noms déjà évoqués il y a peu. Et comme l’ailier veut jouer le titre, les deux camps pourraient s’entendre.

Reste à savoir jusqu’à quelle somme les Mavericks seraient prêts à monter pour le recruter. Car toujours d’après nos confrères, s’ils veulent se renforcer dès maintenant, les Texans aimeraient également tout de même conserver un peu de marge financière pour l’été 2021, qui s’annonce bien plus chaud que la « free agency » 2020.