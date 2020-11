Quel staff pour Mark Daigneault ?

Tout s’accélère à OKC puisque l’équipe s’est enfin trouvé un coach pour la saison prochaine, et il s’agit de Mark Daigneault, au club depuis six ans, et ancien assistant de Billy Donovan à Florida et au Thunder. A quelques jours de la Draft, il lui faut désormais composer son staff puisque Mo Cheeks a décidé de suivre Donovan aux Bulls, et on ne sait pas s’il conservera les cinq autres assistants : David Akinyooye, Vin Bhavnani, Dave Bliss, Brian Keefe et Mike Wilks.

« Je ne peux pas dire quand ce sera fait mais je peux dire que c’est en cours » annonce Daigneault, interrogé par The Oklahoman. « Chercher en interne est important. Je ne dirais pas que c’est nécessaire uniquement pour la continuité, mais parce je pense qu’il y a beaucoup de gens en interne qui possèdent les bonnes qualités pour être ici. C’est pour cette raison qu’ils sont déjà là. »

Ce que cherche Daigneault, ce sont des techniciens qui collent au projet de la franchise, mais aussi à son type de management. « Nous recherchons des personnes qui ont un certain point de vue, qui vont suivre notre méthode et qui vont adhérer complètement à la stratégie de la franchise et s’investir pour les joueurs » poursuit-il. « J’essaie de former un groupe avec des connaissances diverses et assez ouvert pour se responsabiliser« .

Ce qui est certain, c’est que le successeur de Donovan ne veut pas des personnes qui soient là pour combler ses lacunes. « Je pense que souvent, ça peut nuire au vestiaire et au groupe s’il s’agit simplement de compenser vos faiblesses et de combler vos propres lacunes. Je crois que si on essaie de construire un très bon vestiaire et un très bon staff qui s’intégreront très bien dans la franchise, nos faiblesses seront à terme compensées. Pour moi, ça ne doit pas être le point de départ. »