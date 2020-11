Jordan Brand : le laçage automatique arrive sur la Air Jordan 11

Avec seulement deux silhouettes en un peu plus d’un an et demi, le laçage automatique n’a pas vraiment révolutionné le monde du basket. Mais le groupe Nike a trouvé un beau moyen de relancer médiatiquement sa technologie, en l’intégrant sur la mythique Air Jordan 11.

Le 30 décembre, la Air Jordan XI Adapt arrivera avec une teinte blanche, complétée par des touches de gris et de noir. Comme d’habitude, le tout est posé sur une semelle translucide, mais qui intègre cette fois les boutons qui permettent de gérer le serrage. Les lacets disparaissent pour laisser la place à des câbles plus fins. Le tout pourra aussi être piloté depuis une appli. On peut supposer que le moteur va ajouter un peu de poids à la chaussure.

Ce qui devrait aussi s’alourdir, c’est la facture. Le compte Twitter @_PO2345, qui dévoile régulièrement des informations liées aux chaussures, parle d’un prix de vente de 500 dollars ! Pour le moment, la marque n’a pas confirmé de tarif officiel.

Pour les puristes, le 25e anniversaire de la Air Jordan 11 sera aussi célébré le 12 décembre avec une paire baptisée « Jubilee. » Là, c’est le noir qui est à l’honneur, avec des détails qui doivent rappeler les premiers dessins de Tinker Hatfield. On retrouve donc l’inscription « JORDAN » sur les boucles des lacets.

