Comme la Floride est le plus gros producteur d’oranges des États-Unis, le Magic a de nouveau décidé d’apporter une touche d’orange sur son maillot « City Edition ». Il s’agira du 4e des cinq maillots pour la saison à venir. Pour le 5e, Orlando rappelle que le « Earned Edition » est réservé aux équipes qui iront en playoffs. Eh oui, ça se mérite…

En attendant, voici donc ce maillot « City Edition » porté par Jonathan Isaac dans le clip de présentation, et la franchise explique que la tenue mêle modernisme et nostalgie avec une reprise du design du premier maillot porté par la franchise avec les rayures et l’étoile.