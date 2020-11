Les Pacers devraient garder T.J. McConnell

Quand il s’est engagé avec les Pacers pour deux saisons et 7 millions de dollars l’été dernier, T.J. McConnell savait que sa seconde année n’était pas totalement garantie.

Si les Pacers veulent le couper cet automne, ils n’auraient qu’un million de dollars à lui laisser, contre 3.5 millions s’il reste à Indiana pour la saison. Il semble donc tentant, surtout avec la situation financière actuelle, de vouloir économiser 2.5 millions.

Mais d’après les informations de l’IndyStar, les dirigeants des Pacers vont conserver T.J. McConnell. Bon soldat, l’ancien meneur des Sixers reste intéressant en sortie de banc avec son énergie et son attitude positive bien que son shoot à 3-pts ne soit pas fiable. C’est aussi un super coéquipier, et on l’a souvent vu prendre la parole lors des temps-morts.

Il a compilé 6.5 points et 5 passes décisives de moyenne en 18 minutes cette saison, mais a peu été utilisé en playoffs.