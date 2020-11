Chauncey Billups va bien rejoindre les Clippers

Environ un mois après la nomination de Tyronn Lue, Chauncey Billups et Larry Drew « finalisent » leur arrivée sur le banc des Clippers. C’est ESPN qui l’annonce, et ça signifie notamment que Billups n’a donc pas trouvé de meilleur poste ailleurs. Ami de Lue dans la vie, Billups avait annoncé cet été qu’il souhaitait se lancer sérieusement dans une carrière d’entraîneur, et il rejoint un banc bien fourni où l’on trouve déjà Kenny Atkinson, l’ancien coach des Nets, et Dan Craig, ancien assistant d’Erik Spoelstra.

Il connaît bien la franchise pour y avoir joué, mais aussi pour avoir commenté les rencontres à domicile toute la saison dernière.

Quant à Drew, ancien coach des Bucks, des Hawks et des Cavaliers, c’est un fidèle de Lue puisqu’il l’assistait à Cleveland, avant de lui prendre sa place…