Business : les Wolves ont pris de la valeur malgré la pandémie

Depuis juillet, on sait que les Wolves sont à vendre, et que Glen Taylor a posé deux conditions : que la franchise reste à Minneapolis ; que le racheteur conserve les Lynx, l’équipe de WNBA. Pour le propriétaire, âgé de 79 ans, la culbute sera superbe puisqu’il avait payé 88 millions de dollars pour s’offrir l’équipe en 1995 (soit environ 150 millions de dollars actuellement, en tenant compte de l’inflation), et il espérait en obtenir 1,2 milliard de dollars selon les estimations annuelles du magazine Forbes.

Ce que révèle aujourd’hui ce même Forbes, c’est que la franchise a encore pris de la valeur ces derniers mois malgré la crise sanitaire et les revenus en baisse de la NBA. Comme l’a prouvé la récente vente du Jazz pour 1.66 milliard de dollars, la cote des franchises sportives n’a jamais été aussi élevée, et depuis février, la valeur de la franchise de Utah avait pris 7%.

Pour les Wolves, la valeur serait aujourd’hui estimée à 1.5 milliard de dollars, et Taylor aurait d’ailleurs refusé une offre à 1.45 milliard de dollars ! C’est d’autant plus impressionnant que les Wolves ne possèdent pas leur propre salle, contrairement au Jazz, mais ils en possèdent les droits d’exploitation. Une exploitation réduite à néant par la pandémie, mais les investisseurs misent sur le moyen, voire le long terme pour rentabiliser un tel investissement.