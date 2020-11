Une nouvelle formule de barrage pour les playoffs ?

Instauré pour la première fois dans la « bulle », le « play-in » devrait être conservé la saison prochaine, et sans doute pour les années à venir. Cette année, ce barrage avait opposé, à l’Ouest, le 8e au 9e avec à la clé, une place en playoffs pour Portland, vainqueur de Memphis. Il s’agissait d’une formule inédite, liée à cette fin de saison tronquée, et la NBA aimerait que davantage d’équipes soient concernées par ce barrage qui a apporté un enjeu supplémentaire à la fin de saison régulière.

Ainsi, ESPN rappelle que l’idée initiale de la NBA était de convier quatre équipes par conférence, soient le 7e, 8e, 9e et 10e. Un tournoi qui débuterait par une rencontre entre le 7e et le 8e pour l’obtention du 7e billet des playoffs. Le vainqueur est donc qualifié.

Ensuite, place à une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

La 8e place revient alors au vainqueur de ce dernier match. Ce qui signifie, que sur le papier, le 7e de la saison régulière peut parfaitement passer à la trappe, et que le 10e peut se qualifier. C’est une hypothèse qui fait grincer quelques dents et pour l’instant, aucune formule n’est actée. Il se peut que la NBA, comme dans la « bulle », impose un minimum de victoires d’écart entre le 7e et le 10e pour éviter tout sentiment d’injustice, et pour donner la priorité au bilan en saison régulière.