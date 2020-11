Il y a 15 ans, Andrew Bynum devenait le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA

Il y a moins d’un mois, Talen Horton-Tucker est devenu le plus jeune joueur des Lakers à remporter le titre, et le deuxième plus jeune joueur titré de l’histoire de la NBA à 19 ans et 8 mois. Aux Lakers, on a toujours eu l’habitude de faire confiance aux jeunes, et la franchise détient aussi le record du plus jeune joueur à être entré en jeu. C’était le 2 novembre 2005, et il s’agissait d’Andrew Bynum, double champion NBA en 2009 et 2010.

Disparu des radars à seulement 26 ans, Andrew Bynum a foulé un parquet NBA pour la première fois à 18 ans et 6 jours, effaçant des tablettes Jermaine O’Neal qui avait 47 jours de plus en 1996 lorsqu’il avait disputé son premier match. Pour Andrew Bynum, ce n’est pas le premier record de précocité puisque quelques mois plus tôt, il était devenu le plus jeune joueur drafté de l’histoire à 17 ans, 8 mois et 2 jours.

Ce 2 novembre 2005, les Lakers défient les Nuggets pour l’ouverture de la saison, et ce n’est pas une saison comme les autres pour la franchise. Shaquille O’Neal n’est plus là, et la franchise n’a pas goûté aux playoffs pour la première fois en 11 ans. C’est donc une saison pour rebondir, voire reconstruire, et dans la dernière Draft incluant des lycéens, ils ont choisi Andrew Bynum comme 10e choix. Sorti d’un lycée du New Jersey avec 22.4 points, 16.8 rebonds et 5.3 contres de moyenne, il avait initialement choisi de rejoindre la fac de Connecticut, avant de se raviser.

Une immaturité permanente

À Los Angeles, on a conscience que le gamin est difficile à gérer. Le basket ne semble pas trop l’intéresser, et la direction fait appel à Kareem Abdul-Jabbar pour s’occuper de ses premiers pas en NBA. Sauf que l’élève n’a pas le goût au basket et il récolte un surnom « Big Baby »…

« Je crois qu’Andrew a toujours eu le potentiel pour aider une équipe quand il y met tout son cœur. Il ne semble tout simplement pas cohérent avec son engagement pour le basket. Cela peut entraîner beaucoup de frustration pour l’équipe qui l’a signé » expliquait KAJ en 2013 après que les Cavaliers avaient suspendu leur pivot. « Quand j’ai travaillé avec Andrew, je l’ai trouvé brillant et travailleur, mais je pense que la répétition du travail quotidien liée aux fondamentaux l’ennuyait mais ce sont les clés du succès à long terme. »

Aux Lakers toujours, il était surnommé « Socks » car il prenait sa douche en chaussettes… Phil Jackson s’est évidemment plus d’une fois arraché les cheveux avec son pivot. Et que dire de Kobe Bryant qui n’hésitait pas l’humilier régulièrement, agacé par sa paresse. Les dirigeants étaient tout aussi agacés lorsque leur jeune pivot décidait de zapper une opération du genou pour partir en vacances à l’étranger. Son aventure aux Lakers s’est d’ailleurs terminée sur un gros pétage de plomb : un méchant coup de coude sur J.J. Barea en playoffs. Expulsé sur le champ, il en jettera son maillot. Fin de l’histoire avec les Lakers.

Transféré à Philadelphie, dans l’un des échanges les plus monstrueux de l’histoire, il y passera tout son séjour à l’infirmerie. En pleine convalescence, il ira même jusqu’à se blesser en jouant au bowling. « Avec le recul, je pense que ce n’était pas approprié de faire du bowling, mais qu’est-ce qu’il se serait passé si j’avais dunké ? » avait-il demandé après cette rechute.

À l’instar d’un Hassan Whiteside, Andrew Bynum était donc difficile à gérer au quotidien, capable de dominer un match à lui tout seul, puis d’oublier de défendre pendant dix matches de suite. Ce manque d’intérêt pour le basket couplé à une hygiène de vie indigne d’un sportif professionnel lui coûteront donc cher avec une multitude de blessures, mais aussi des frasques sur et en dehors des terrains. À Cleveland, pour se faire virer, il avait pourri les entraînements avec une stratégie unique en son genre : shooter à chaque fois qu’il avait le ballon. Mais pas seulement en attaque, puisqu’il tirait aussi après un rebond défensif, même s’il était à 25 mètres du panier…

À 18 ans, il fait péter un câble au Shaq

Mais des dirigeants croient encore en lui, et quelques semaines après son renvoi de Cleveland, les Pacers décident de lui offrir une dernière chance. En février 2014, Frank Vogel est aux manettes, et il lui propose d’être la doublure de Roy Hibbert et de gagner les minutes de Ian Mahinmi. Dès son premier match, Andrew Bynum frappe fort avec 8 points et 10 rebonds dans une victoire face aux Celtics. Il enchaîne ensuite par un match à 15 points et 9 rebonds dans une nouvelle victoire, cette fois face aux Pistons. Ce sera le dernier match de sa carrière. Son genou droit gonfle à nouveau. Il est placé à l’infirmerie. On ne le reverra plus jamais sur un terrain.

Pour l’histoire, il restera un double champion NBA, partenaire de Pau Gasol dans la raquette des Lakers. Il restera donc aussi le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA, à tout juste 18 ans avec 2 rebonds et 2 contres pour sa première face aux Nuggets. Quelques semaines plus tard, face au Shaq, de retour à Los Angeles, il enflamme le Staples Center avec un superbe move pour éliminer le Shaq, qui pète un câble juste derrière. C’est le Bynum qu’auraient aimé voir les Lakers tous les soirs, pendant 40 minutes.