Décès de Billy Tubbs, l’ancien coach d’Oklahoma

Surnommé « Billy Ball » pour son style de jeu porté sur la vitesse et l’agressivité, Billy Tubbs est décédé dimanche à 85 ans des suites d’une leucémie. À la tête de quatre universités dans sa carrière, il a atteint à 12 reprises le tournoi NCAA, et affiche un bilan global de 641 victoires pour 340 défaites.

Ce qu’on retiendra de lui, c’est surtout son passage à l’université d’Oklahoma qu’il entraînera de 1980 à 1994. Le temps de remporter 333 matches (record de l’université), et d’atteindre la finale NCAA en 1988. Emmenés par Mookie Blaylock, Stacey King et Harvey Grant, les Sooners s’inclineront en finale face au Kansas de Larry Brown et Danny Manning. Quelques années plus tôt, Billy Tubbs avait eu sous ses ordres le regretté Wayman Tisdale, l’ancien intérieur des Suns et de l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de 1984.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de l’entraîneur Billy Tubbs« , a déclaré le directeur sportif Joe Castiglione. « Billy était l’une des figures les plus populaires et les plus enjouées de l’histoire de l’université. Sa passion et sa vision du jeu ont défini une nouvelle ère du basket et ont changé à jamais la trajectoire de notre programme. Ses équipes ont également contribué à inaugurer un style de basket attractif à une époque où le basket universitaire progressait et évoluait vraiment. Ses équipes étaient prêtes à en découdre n’importe où, à n’importe quel moment et face à n’importe qui, et ça nous a aidés sur le long terme. »

Élu meilleur coach de la « Big Eight » à quatre reprises (1984, 1985, 1988, 1989), il mènera Oklahoma à huit participations de suite au tournoi NCAA, alors même que la fac ne s’était qualifiée qu’à une reprise lors des trois décennies précédentes.

Après son départ d’Oklahoma, on le reverra à TCU, qu’il mènera aussi au tournoi NCAA. Il terminera sa carrière là où elle avait commencé, à Lamar, d’abord comme dirigeant puis au bout d’un an comme entraîneur. C’est dans cette université de Beaumont, au Texas, qu’il avait pris sa retraite en 2011.