Draft 2020 : Tyler Bey impressionne grâce à son envergure et sa détente

Ancien bras droit de Stan Van Gundy à Orlando et Detroit, Bob Beyer le retrouve à New Orleans Assistant de Luke Walton la saison dernière, Bob Beyer va retrouver son mentor, Stan Van Gundy, chez les Pelicans. Il avait déjà travaillé à ses côtés à Orlando et Detroit.