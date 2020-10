La NBA autorise les entraînements collectifs jusqu’à dix joueurs

Si on ne connaît pas encore la date d’ouverture des « training camp » avant le début de la prochaine saison, les franchises vont tout de même pouvoir recommencer à organiser des entraînements collectifs. On parle ici de tous les types d’entraînements, du travail physique jusqu’au cinq-contre-cinq.

C’est ce qu’annoncent The Vertical et ESPN, expliquant qu’il ne pourra pas y avoir plus de 10 joueurs en même temps dans les centres d’entraînement des clubs.

De plus, les joueurs qui veulent s’entraîner doivent être testés tous les jours pour le Covid-19, et fournir un test négatif à chaque fois. Par ailleurs, les franchises ne pourront accueillir que des joueurs sous contrat.