Fait divers : Malik Beasley accusé de menaces avec arme à feu

« Free agent » protégé cet automne, Malik Beasley a l’occasion de parapher un bien joli contrat dans les prochaines semaines. Mais, à l’image de Terence Davis, il fait surtout parler de lui dans la rubrique des faits divers ces derniers temps. Fin septembre, on apprenait ainsi que l’arrière des Wolves avait été arrêté à son domicile pour possession de marijuana et dissimulation d’armes volées. Un mois plus tard, les chefs d’accusation retenus à son encontre sont finalement bien plus sérieux.

Comme le rapporte The Athletic, le joueur de 23 ans est effectivement accusé d’avoir vivement menacé avec une arme à feu une famille stationnée devant sa résidence. Les faits se sont déroulés le 26 septembre dernier, à Plymouth dans le Minnesota. Quant à sa petite amie, elle est accusée de la possession de la marijuana (835 grammes) retrouvée chez eux par les policiers, ce qui est illégal dans cet État américain lorsque cette plante ne prend pas une forme thérapeutique.

Lors de cette perquisition, les forces de l’ordre sont également tombées sur trois armes à feu, dont l’une concordant à la description de celle qui leur a été donnée par la famille menacée.

Pour ne rien arranger, cette inculpation intervient au lendemain de l’annonce de Sachin Gupta, vice-président exécutif des Wolves, qui précisait au Star Tribune que la franchise avait « la place » pour prolonger Malik Beasley (mais aussi Juancho Hernangomez) lors de l’intersaison à venir. Car celui-ci avait pour le moins brillé depuis son arrivée à Minneapolis, en février dernier.

En 14 matchs avec sa nouvelle équipe, l’ancien des Nuggets tournait à quasiment 21 points de moyenne (à 47% aux tirs et 43% à 3-points). À l’heure des négociations, ce fait divers pourrait donc jouer des tours au 19e choix de la Draft 2016.

Pire encore, son avenir en NBA pourrait potentiellement être remis en question…