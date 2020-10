NBA 2K s’excuse pour les publicités mal placées

Il y avait bien des publicités pendant les temps de chargement de NBA 2K21 ces derniers jours. Mais cela ne sera bientôt plus le cas.

Mardi, 2K Sports a réagi avec un message pour sa communauté de joueurs.

« Comme vous êtes nombreux à le savoir, ces dernières années, des publicités ont été intégrées dans des segments de 2KTV. Le placement des publicités 2KTV d’hier impactait le confort de nos joueurs d’une manière que nous ne voulions pas, car ces publicités ne sont pas censées être diffusées pendant l’avant-match. Cela sera corrigé sur les prochains épisodes. Merci de vos retours. »

Une victoire pour les joueurs. Mais pour combien de temps ? Des publicités étaient déjà apparues sur la fin du cycle de vie de NBA 2K20. Cette dernière tentative est arrivée plus vite et le communiqué ne ferme pas nettement et définitivement la porte à la publicité. 2K Sports va-t-il résister à la tentation pour de bon ?