Tim Hardaway Jr. entend bien rester à Dallas

Les Mavs avaient toutes les raisons de vouloir conserver l’ancien « swingman » des Knicks, arrivé dans le texas en compagnie de Kristaps Porzingis.

Le joueur, qui dispose d’une « player option » à près de 19 millions de dollars pour la saison prochaine a ainsi coupé court au suspense, profitant d’un passage au « Fan’s ‘K&C Masterpiece’ » pour clarifier son avenir.

« L’objectif pour moi, oui, c’est de revenir en tant que joueur des Mavericks de Dallas. C’est le but, » a-t-il déclaré. « Tout le monde sait à quel point j’aime Dallas. Combien je veux faire partie de la franchise. Les relations bâties avec ces gars et ces gens autour de la communauté. Oui, c’est le plan. Et j’espère que ça se passera ainsi. Je dois juste parler à mon agent et le laisser régler tout ça. Nous aurons la réponse au moment venu, mais comme ça vous savez où se trouve mon cœur ».

En février dernier, Mark Cuban avait reconnu qu’il ne pensait pas que Tim Hardaway Jr. serait aussi bon, ajoutant qu’il aimerait désormais le voir rester à Dallas « le plus longtemps possible ». Au point de lui proposer un contrat avec plus de garanties sur le long-terme dès les prochaines semaines ? Rien n’est moins sûr, les Mavs ayant également pour objectif de garder un maximum de flexibilité en vue de la « free agency » 2021.