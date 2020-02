Un intérêt mutuel entre les Mavericks et Tim Hardaway Jr. pour une prolongation

L’été prochain, Tim Hardaway Jr. aura le choix : il pourra exercer sa « player option » à presque 19 millions de dollars pour la saison suivante, ou la refuser afin de devenir free agent et tester le marché.

Du côté de Dallas, on semble en tout cas très intéressé à l’idée de le conserver via une prolongation sur plusieurs saisons. Il faut dire que l’arrière, arrivé dans les valises de Kristaps Porzingis, a surpris tout le monde dans le Texas, en améliorant énormément son adresse. Il est ainsi passé de 34% à 3-points l’an passé, à 41% cette saison !

« Je mentirais si j’affirmais que je pensais le voir aussi performant », confirme d’ailleurs Mark Cuban, qui voyait visiblement l’arrière comme un simple moyen de mettre la main sur l’intérieur Letton, les Knicks cherchant surtout à se débarrasser de son contrat lors de l’échange entre les deux équipes.

Mais en devenant une menace efficace de loin, grâce sans doute au système de Rick Carlisle et au talent de Luka Doncic pour le démarquer, l’ancien des Knicks et des Hawks s’est transformé en atout précieux.

« THJ est devenu un shooteur d’élite », poursuit ainsi Mark Cuban. « Il nous rend tellement meilleurs. Évidemment, on aimerait le voir rester ici le plus longtemps possible, et je sais qu’il veut rester également ».